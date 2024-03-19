الغربية للعيد: تقليد شهي يمزج بين النكهات الشرقية والمبادئ الغربية، تُعتبر الغربية من أشهى وألذ الحلويات التي تُقدم في عيد الفطر المبارك، وهي تحمل في طياتها تاريخًا عريقًا من التقاليد والعادات في العالم العربي تتميز الغربية بطعمها الرائع وقوامها الهش الذي يذوب في الفم، وتعد وجبة لا غنى عنها في مائدة العيد لدى العديد من العائلات.

طريقة تحضير الغربية:

**المكونات:**

- 2 كوب طحين.

- 1 كوب زيت نباتي.

- 1 كوب سكر.

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- بعض الفستق المجروش للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي السكر مع الزيت حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي الطحين تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.

3. أضيفي ملعقة البيكنج بودر إلى العجينة واستمري في الخلط.

4. شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الخبز، ثم اضغطي عليها بشوكة لتشكيل النقوش.

5. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

6. ضعي الصينية في الفرن واتركي الغربية تخبز لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

7. بعد أن تبرد الغربية تمامًا، قومي بتزيينها ببعض الفستق المجروش على الوجه إذا رغبت.

**في الختام:**

تعد الغربية حلاوة تقليدية شهية لا يمكن لأحد مقاومتها في أيام العيد. تحضيرها في المنزل بسيط وممتع، ويمكنك تزيينها بما تحبين من المكسرات أو الحبوب. تُقدم الغربية بجانب فنجان من القهوة أو الشاي لتكتمل فرحة العيد وسعادة اللقاءات العائلية والاجتماعية.