كحك العيد التونسي: تقليد عائلي يمزج بين الطعم الرائع والروح الاحتفالية، في أجواء العيد، تنتشر روائح الحلويات التقليدية في كل بقعة من بقاع العالم، وتونس ليست استثناءً. يُعد كحك العيد من أبرز الحلويات التونسية التي تُعد في هذه المناسبة المباركة.

يتميز كحك العيد التونسي بطعمه الرائع وبمكوناته البسيطة التي تتوافر في كل بيت، وهو يعكس تراثًا غنيًا وتلاحمًا اجتماعيًا يجمع العائلة في مأدبة العيد.

مكونات كحك العيد التونسي:

- زيت الزيتون.

- السميد.

- السكر.

- ماء الزهر.

- بودرة الخميرة.

- ماء الورد.

- الزبدة.

- الفستق المحمص للتزيين.

طريقة تحضير كحك العيد التونسي:

1. في وعاء كبير، يُخلط السميد مع السكر والخميرة.

2. يضاف زيت الزيتون وماء الزهر تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة.

3. يترك العجين جانبًا لمدة ساعة تقريبًا ليتخمر.

4. بعد التخمير، تشكل العجينة إلى كرات صغيرة وتُسطح براحة اليد.

5. تُدخل الكرات إلى الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

6. يُخرج الكحك من الفرن ويترك ليبرد.

7. بعد أن يبرد تمامًا، يُغمس الكحك في ماء الورد، ثم يُزين بالفستق المحمص.

في الختام:

تعتبر حلوى كحك العيد التونسي لا غنى عنها في احتفالات العيد، فهي تجسد التراث والتلاحم الاجتماعي في تونس. تحضيرها يُعتبر تقليدًا عائليًا يجمع الأهل والأحبة في جو من البهجة والسعادة، وتعكس روح العيد والاحتفالية التي تملأ قلوب الجميع في هذه المناسبة المميزة.