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الهند تستعد لتشغيل محطة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تستعد الهند لاستقبال الشحنة الافتتاحية لتشغيل محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، في الوقت الذي تسعى الهند إلى تلبية النمو السريع لاستهلاك الغاز خلال العقد الحالي.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نيودلهي تحاول زيادة قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال لزيادة حصة هذا الوقود من إجمالي مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول 2030، مقابل نحو 7 % حاليًا، لتقليل اعتماد الهند على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى الأشد تلويثًا للبيئة مثل الفحم والنفط.

 

وتستورد الهند حاليًا الغاز المسال عبر 7 محطات استقبال.

 

ومن غير المتوقع تشغيل منشأة شارا بكامل طاقتها خلال العام الحالي بسبب الرياح الموسمية حيث تواجه الناقلات صعوبة في الوصول إلى الموانئ  وتفريغ شحناتها من الغاز في ظل حالة البحر المضطربة.

 

كما ستدخل منشأة استيراد جديدة في جعفر أباد الخدمة في وقت لاحق من العام الحالي، إلى جانب منشأة شارا.

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