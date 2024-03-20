حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بديل النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق والذي يقترب من الرحيل في الصيف المقبل إلى بطولة الدوري السعودي.

"بعد اقترابه من دوري روشن" مانشستر سيتي يحدد بديل دي بروين

وأكدت تقارير صحفية أن دي بروين قريب من مغادرة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانتقال إلى دوري روشن.

وبحسب صحف إنجليزية فإن مسؤولي نادي مانشستر سيتي قرروا الموافقة على بيع الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في الصيف المقبل بناءً على طلبه مقابل الحصول على عرض مادي جيد.

وذكرت أن مانشستر سيتي سيتعاقد مع النجم أليكس باينا لاعب فريق فياريال الإسباني ليكون بديل دي بروين في نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم.

وخاض اللاعب أليكس باينا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال هذا الموسم في الدوري الإسباني 26 مباراة وسجل هدفين، بينما تمكن من صناعة 9 أهداف آخرين.