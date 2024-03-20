سعر الذهب عاشر يوم رمضان في الأسواق المحلية والعاليمة

سعر الذهب عاشر يوم رمضان، سجل سعر الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الـ20 من مارس 2024، استقرارا ملحوظا عند نفس أسعار منتصف التعاملات، ليهبط بنحو 25 جنيها ويرتفع بنفس القيمة.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب عاشر يوم رمضان 2024 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 14

استقرت سعر الذهب اليوم عيار 14 عند 2033 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، بينما انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2153 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.23%.