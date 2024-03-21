وزير الخارجية العماني يدعو إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين في قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعا بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية العماني إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين في قطاع غزة عن الخسائر في الأرواح البريئة والمتضررين جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتخفيف من معاناة الأزمة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرّق  البوسعيدى في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية في برنامج “ربط العالم مع بيكي أندرسون” إلى الوضع الحرج والمأساوي في قطاع غزة مناشدًا المجتمع الدولي إلى القيام بدور حيوي في تأمين سلام مستدام واتخاذ إجراءات سريعة لإنجازه والحاجة المُلحّة لنهج موحد وجريء تجاه السلام والإغاثة الإنسانية.
ولفت إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، مما يؤكد على مدى تعقيد الديناميكيات الإقليمية مشيرا إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في الحوار، وأنّ التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحلي بالشجاعة للتحاور مع من لديهم وجهات نظر وآراء معارضة بشدة.
وأكّد على التزام سلطنة عُمان بالسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي بشكل أوسع داعيًا قادة دول العالم وجميع الأطراف إلى الانضمام إلى جهود متضافرة لمواجهة هذه التحدّيات بشكل مباشر وبشجاعة وقناعة.

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