صعدت منتخبات بولندا وويلز وأوكرانيا وأيسلندا وجورجيا واليونان، للدور النهائي من الملحق المؤهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

بولندا تصطدم بويلز.. وأيسلندا تضرب موعدا مع أوكرانيا

وتأهل بالفعل 21 منتخبا إلى نهائيات أمم أوروبا، بواقع 20 منتخبا من أصحاب المركزين الأول والثاني في مجموعات التصفيات إلى جانب المنتخب الألماني (المستضيف)، ويتبقى 3 مقاعد لاستكمال المتأهلين بشكل نهائي للمسابقة القارية، والتي يتنافس عليها 12 منتخبا.

وينقسم ملحق يورو 2024 إلى 3 مسارات، حيث يقام الدور قبل النهائي للملحق من دور واحد، على أن يتأهل المنتخبان المنتصران للمباراة النهائية في كل مسار، وتصعد المنتخبات الفائزة من المسارات الثلاث لإكمال عقد المتأهلين لأمم أوروبا.

وبلغ منتخبا بولندا وويلز المباراة النهائية في المسار الأول، حيث تغلب المنتخب البولندي (5-1) على ضيفه منتخب إستونيا، في حين فاز المنتخب الويلزي (4-1) على ضيفه منتخب فنلندا، في الدور قبل النهائي.

وبادر منتخب بولندا بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق بيرزيميسلاف فرانكوفسكي، وأضاف زميلاه بيوتر زيلينسكي وياكوب بيتروفيسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و70 على الترتيب.

وأضاف كارول ميتس، لاعب منتخب إستونيا، الهدف الرابع لبولندا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، فيما تكفل سيباستيان سزيمانسكي بإحراز الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

وأحرز مارتن فيتكال في الدقيقة 79 الهدف الوحيد للمنتخب الإستوني، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 عقب طرد لاعبه ماكسيم باسكوتسي لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي المباراة الأخرى، تقدمت ويلز بهدف مبكر سجله ديفيد بروكس في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف نيكو وليامس الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن تيمو بوكي قلص الفارق بإحرازه هدفا لفنلندا في الدقيقة 45.

وقضى المنتخب الويلزي على آمال نظيره الفنلندي في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض هدفين عن طريق بيرنان جونسون ودانييل جيمس في الدقيقتين 47 و86 على الترتيب.

ويلتقي منتخب أوكرانيا مع المنتخب الأيسلندي في نهائي المسار الثاني بالملحق.

وحقق المنتخب الأوكراني فوزا مثيرا (2-1) على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالدور قبل النهائي لهذا المسار في الملحق، الذي شهد انتصارا مستحقا لمنتخب أيسلندا (4-1) على الكيان الصهيوني.

وقلب منتخب أوكرانيا تأخره بهدف عبر النيران الصديقة من خلال مدافعه ميكولا ماتفيينكو، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57، عقب تسجيل رومان ياريمتشيوك وأرتيم دوفبيك هدفين للمنتخب الضيف في الدقيقتين 85 و88 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، بادر الكيان الصهيوني بالتسجيل بواسطة إيران زاهافي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يرد المنتخب الأيسلندي بهدفين عن طريق ألبرت جودموندسون وأرنور إنجفي تروستاسون في الدقيقتين 39 و42 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة الكيان الصهيوني في اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه روي ريفيفو في الدقيقة 73، ليستغل منتخب أيسلندا النقص العددي في صفوف منافسه ويضيف الهدفين الثالث والرابع عبر جودموندسون في الدقيقتين 83 و87، ليسجل 3 أهداف (هاتريك) في اللقاء.

وفي المسار الثالث، يواجه منتخب اليونان نظيره الجورجي في المباراة النهائية.

واكتسح منتخب اليونان ضيفه منتخب كازاخستان (5-0)، في حين فاز المنتخب الجورجي (2-0) على ضيفه منتخب لوكسمبورج في الدور قبل النهائي لهذا المسار.

وافتتح انستاسيوس باكاسيتاس التسجيل لليونان في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه ديميتريوس بيلكاس وفوتيس إيونيديس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 15 و37 على الترتيب.

وأضاف ديميتريوس كوربيليس الهدف الرابع في الدقيقة 40، بينما سجل ألكسندر ماروشكين، مدافع كازاخستان، الهدف الخامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

من جانبه، ارتدى بودو زفيزيفادزي ثوب الإجادة في مباراة جورجيا ولوكسمبورج، بعدما أحرز هدفي المنتخب الجورجي في الدقيقتين 40 و64.

وخاض منتخب لوكسمبورج المباراة بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 58، عقب طرد لاعبه ماكسيم شانو.