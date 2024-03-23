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عاجل.. كيليان مبابي يعلن توقيت اعلان فريقه الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، اليوم الجمعة، "إنه من الممكن أن يعرف النادي الذي سينتقل إليه في المستقبل قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا في يونيو (حزيران) المقبل.

مبابي: سأكشف عن فريقي المستقبلي قبل "يورو 2024"

وقال مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك إذا سُمح له بالمشاركة.
وأبلغ مبابي الصحافيين قبل المباراة الودية أمام ألمانيا غدًا السبت: "لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائمًا إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل. أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا".وقال مبابي (25 عامًا): "إن المشاركة في الأولمبياد ستكون حلمًا بالنسبة له لكن القرار ليس في يديه.

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وأضاف "أردت دائمًا اللعب في الأولمبياد ورغبتي لم تتغير. لكن إذا لم يسمح لي فإنني سأفعل ما يُطلب مني.
وتقام منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد بين منتخبات تحت 23 عامًا، مع السماح بثلاثة لاعبين فقط فوق السن للمشاركة مع كل فريق.

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