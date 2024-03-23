كحك العيد الفلسطيني: تراث لذيذ يمثل الفرح والتقاليد، في فلسطين، كما في العديد من بلدان الشرق الأوسط، يُعتبر كحك العيد جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك، يعكس هذا الحلوى التقليدية البهجة والفرحة التي تملأ البيوت خلال هذا الوقت المميز في هذا المقال، سنتعرف على كحك العيد الفلسطيني وطريقة تحضيره.

مكونات كحك العيد الفلسطيني:

1. **الدقيق:** يستخدم الدقيق الناعم لإعطاء العجينة القوام المناسب.



2. **السمن:** يُعتبر السمن أحد المكونات الرئيسية لإضفاء النكهة والطراوة على العجينة.

3. **السكر:** يضاف السكر لإضافة الحلاوة للكحك.

4. **ماء الزهر وماء الورد:** يُضاف ماء الزهر وماء الورد لإعطاء العجينة رائحة ونكهة مميزة.

5. **المكسرات:** يُضاف الفستق واللوز المطحونان إلى العجينة لإضفاء النكهة والقوام المميزين.

طريقة تحضير كحك العيد الفلسطيني:

1. **تحضير العجينة:** يُخلط الدقيق مع السمن والسكر حتى يتكون عجينة متماسكة. يُضاف ماء الزهر وماء الورد تدريجيًا أثناء العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.

2. **تشكيل الكحك:** يُشكل العجين إلى كرات صغيرة، ثم يُفرد كل كرة بين اليدين لتشكيلها إلى شكل دائري مسطح.

3. **التزيين:** يُزين كل كحكة بالمكسرات المطحونة مثل الفستق واللوز، ثم تُطهى في الفرن حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

4. **التقديم:** يُقدم كحك العيد الفلسطيني في أطباق تقديم خاصة في جو من الفرح والاحتفال، ويُقدم مع القهوة أو الشاي.

أهمية كحك العيد الفلسطيني:

يحمل كحك العيد الفلسطيني قيمة ثقافية واجتماعية كبيرة في المجتمع الفلسطيني، حيث يُعتبر رمزًا للفرح والبهجة في المناسبات الدينية والاجتماعية. تحضيره وتقديمه يعكس التراث والثقافة الفلسطينية الغنية والمتنوعة، ويجسد قيم الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع في هذه اللحظات الخاصة.