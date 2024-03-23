اليوم.. 6 لاعبات يمثلن مصر في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية في المصارعة

انطلقت صباح اليوم السبت منافسات المصارعة النسائية بالدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تقام على صالة برج العرب بالقاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 24 مارس الجاري.

ويمثل منتخب مصر في منافسات اليوم 6 لاعبات وهن: ندى مدني وزن 50 كجم، شيماء عطية وزن 53 كجم، لوجي وليد وزن 57 كجم، غرام محمود وزن 62 كجم، سماح عبداللطيف وزن 68 كجم، سمر حمزة وزن 76 كجم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل ميزان مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية بشرط تواجد لاعب واحد فقط من كل دولة في كل ميزان.

وحجز فراعنة المصارعة حتى الآن 5 بطاقات إلى أولمبياد باريس عن طريق كل من: مؤمن ربيع في منافسات وزن 60 كجم ومحمود خالد في منافسات وزن 77 كجم ومحمد مصطفى في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبر في منافسات وزن 97 كجم

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وز 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا ليصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن 5 لاعبين.

