تنوع وتراث: حلويات العيد العراقية اللذيذة، مع حلول عيد الفطر في العراق، تتزين الموائد بمجموعة من الحلويات التقليدية التي تمثل تراثًا عريقًا وتعبيرًا عن فرحة العيد وتبادل الافراح. تتميز حلويات العيد العراقية بمذاقها الرائع وتنوعها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوصفات التي ترضي جميع الأذواق. ومن بين هذه الحلويات، يبرز الكحك واليسكويت كأبرز الأصناف التي تشتهر بها البيوت العراقية في هذه المناسبة المباركة.

الكحك العراقي:

المقادير:

- 3 كوب دقيق

- 1 كوب سمنة ذائبة

- 1 كوب سكر ناعم

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/2 كوب ماء الورد

- 1/2 كوب ماء زهر

- ملعقة كبيرة سمسم للتزيين

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر.

2. أضيفي السمنة الذائبة واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

3. أضيفي ماء الورد وماء الزهر ببطء مع استمرار العجن حتى تتماسك العجينة.

4. اتركي العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

5. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

6. قومي بتشكيل الكحك بواسطة قطعة الجدار وزيني كل واحدة برشة من السمسم في الوسط.

7. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الكحك ذهبي اللون.

البسكويت العراقي:

المقادير:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب زبدة ذائبة

- 1/4 كوب حليب

- 1 بيضة

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والقرفة.

2. أضيفي الزبدة الذائبة والحليب والبيضة والفانيليا، واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

3. اتركي العجينة ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

4. قومي بفرد العجينة بسماكة نصف سنتيمتر واستخدمي قوالب الكوكيز لتشكيل اليسكويت بالأشكال المفضلة لديك.

5. ضعي اليسكويت في صينية مبطنة بورق الخبز.

6. ادخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح اليسكويت ذهبي اللون.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير حلويات الكحك واليسكويت العراقية التقليدية في منزلك لتستمتع بمذاقها الشهي مع العائلة والأحباء في مناسبة عيد الفطر. عيد سعيد!