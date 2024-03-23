تذوق الفرح والعبق التقليدي: حلويات العيد اللبنانية لعام 2024، مع قدوم عيد الفطر المبارك في لبنان، يتجدد الفرح والبهجة في كل بيت، وتأتي حلويات العيد لتملأ الأجواء برائحتها العطرة ونكهاتها اللذيذة. تعتبر حلويات العيد في لبنان تعبيرًا عن التراث والثقافة المحلية، حيث تتنوع بين الحلوى اللذيذة والمخبوزات الشهية التي تجسد التقاليد والعادات اللبنانية.

تذوق الفرح والعبق التقليدي: حلويات العيد اللبنانية لعام 2024

1. معمول العيد:

المقادير:

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب سمنة نباتية أو زبدة

- 1/2 كوب سكر

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/4 كوب ماء الزهر

- مكسرات مفرومة (للتزيين)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر.

2. أضيفي السمنة المذابة وماء الزهر إلى الدقيق، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.

3. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم قومي بتشكيلها لتكون أشكال مستطيلة.

4. ضعي الكرات في صينية مبطنة بورق الخبز، ثم اضغطي على كل منها بواسطة الشوكة لعمل نقوش.

5. قومي بخبز المعمول في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

6. بعد أن تبرد المعمول تمامًا، قومي بتزيينها بالمكسرات المفرومة.

2. مقروط العيد:

المقادير:

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب زيت نباتي

- 1/2 كوب ماء ورد

- 1/2 كوب سكر ناعم

- ماء الورد (للتزيين)

- سكر ناعم (للتزيين)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الزيت والسكر.

2. أضيفي ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة.

3. قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وافرديها بواسطة اليد لتكون أشكالًا أسطوانية.

4. اقطعي الأسطوانات إلى قطع صغيرة وشكليها إلى حلقات.

5. ضعي مقروط العيد في صينية مبطنة بورق الخبز واخبزيه في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

6. بعد أن تبرد المقروط، قومي بتزيينها بماء الورد ورشة السكر الناعم.

بهذه الطرق السهلة واللذيذة، يمكنك تحضير حلويات العيد اللبنانية الشهية لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء واستقبال الضيوف بالبهجة والفرح في مناسبة العيد. عيد سعيد!