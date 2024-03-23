أخيرًا.. أكرم حسني يواجه زوجته بحادث السيارة في 'بابا جه'

الفجر الفني
بابا جه
بابا جه

بعد محاولات كثيرة للإيقاع بهشام (أكرم حسني)، كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن مواجهته لزوجته ولاء (نسرين أمين) في قاعة الفرح. 

 

جاء ذلك بعد موافقته على تمثيل دور والد عروسة مسجون في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك.

 

 وظنّت ‘نسرين آمين’، زوجة أكرم حسني أنه هو الذي يتزوّج عليها، وانتهت الحلقة بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

 

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقات القادمة لحظات مواجهة بين هشام وولاء، يصرّح لها فيها عن مشروعه بابا جه، الذي بدأ بسبب حادثة سيارته، وأن الأمر كله كدبة وتراكمت بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه أسرته، فهل ينتهي زواجهما بسبب هذه الكذبة، أم أن ولاء سوف تتفهّم الأمر؟

مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر

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