استمتع بالتقاليد: غريبة العيد الغربية في المنزل بالمقادير اللذيذة، عندما يقترب عيد الفطر، ينبغي علينا أن نستعد لتحضير الحلويات التقليدية التي تضيف البهجة والسرور إلى هذه المناسبة المباركة. ومن بين تلك الحلويات الشهية والمحببة هي "غريبة العيد"، التي تعتبر من الرموز الثابتة في احتفالات العيد في العديد من البلدان العربية، بما في ذلك البلدان الغربية.

استمتع بالتقاليد: غريبة العيد الغربية في المنزل بالمقادير اللذيذة

مقادير غريبة العيد:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب زبدة ذائبة

- 1 كوب سكر ناعم

- 1 بيضة



- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- 1/2 كوب حليب سائل

- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر

- حبة قرنفل مطحونة (اختياري)

- فستق مطحون للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر.

2. أضيفي الزبدة الذائبة وامزجي المكونات حتى تتكون خليطًا متجانسًا.

3. أضيفي البيضة وامزجي جيدًا حتى تتكون عجينة.

4. أضيفي الحليب السائل وماء الزهر واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لينة.

5. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز، ثم اضغطي قليلًا على كل كرة بواسطة شوكة لتشكيلها.



6. قومي بتزيين الوسط من كل كرة بحبة قرنفل مطحونة (اختياري).

7. ادخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون الغريبة ذهبيًا.

8. بعد أن تبرد الغريبة تمامًا، قومي بتزيينها بفستق مطحون (اختياري).

مع هذه المقادير اللذيذة والطريقة السهلة، يمكنك تحضير غريبة العيد في منزلك لتستمتع بطعم العيد الرائع مع الأهل والأصدقاء. عيد سعيد!