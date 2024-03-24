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موعد صلاة عيد الفطر 2024

عيد الفطر وإجازات العاملين: تاريخ وترتيب

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

وفقًا لتوقعات دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية، يتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا يوم الأربعاء 10 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2024

تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 إبريل وتمتد حتى يوم السبت 13 إبريل في القطاعين العام والخاص، مع بداية العمل يوم الأحد 14 إبريل بعد نهاية شهر رمضان.

إجازات العام 2024

بعد إجازة عيد الفطر، تأتي باقة من الإجازات الأخرى خلال عام 2024، وفقًا للتواريخ التالية:

1. عيد تحرير سيناء: الخميس 25 أبريل 2024.
2.عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2024.
3. عيد شم النسيم: الاثنين 6 مايو 2024.
4. إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
5. عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.
6. إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.
7. ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.
8. رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.
9. عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.
10. عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.
 

11. عيد نصر أكتوبر: الأحد 6 أكتوبر 2024.

ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس

قد يُصدر قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بترحيل إحدى أيام الإجازات إلى يوم الخميس لتوفير فرصة إضافية للاسترخاء والاستمتاع بالعطلة.

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