غادر النجم هاري كين معسكر المنتخب الإنجليزي، اليوم الأحد، للعودة إلى ناديه بايرن ميونخ من أجل تلقي العلاج، حيث يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ أمام دارمشتات في الدوري الألماني.

هاري كين يغادر معسكر المنتخب الانجليزي بداعي الإصابة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عودة مهاجمه الإنجليزي هاري كين من معسكر منتخب بلاده مبكرًا بسبب معاناته من الإصابة.

وغاب هاري كين عن منتخب إنجلترا في مواجهة البرازيل، والتي انتهت بخسارة "الأسود الثلاثة" 0-1.

ونشر النادي "البافاري" بيانًا رسميًا يؤكد خلاله عودة هاري كين مبكرًا إلى صفوف الفريق، لمواصلة تعافيه في ميونخ.

ويعاني كين من إصابة في الكاحل تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي في مباراة دارمشتات في الدوري الألماني

وشارك هاري كين في 35 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالهم 37 هدفًا وصنع 12 آخرين