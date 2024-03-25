تعرف على موعد ومظاهر عيد الفطر 1445-2024
تعرف على موعد ومظاهر عيد الفطر 1445-2024، يعد عيد الفطر من الأيام المميزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يُعتبر هذا العيد الديني الإسلامي السعيد مناسبة للاحتفال بانتهاء شهر رمضان الكريم وبداية شهر شوال، يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد عيد الفطر لعام 2024، وفي هذا المقال سنقدم لكم الموعد المتوقع لعيد الفطر لهذا العام وأبرز مظاهر الاحتفال به.
بعدما وصلنا إلى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2024، يبدأ الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك. من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر في العام نفسه بعد اكتمال الثلاثين يومًا من شهر رمضان، وذلك وفقًا لتحري الهلال ورؤية الهلال الجديدة.
ومع بداية عيد الفطر، تظهر أفضل مظاهر الاحتفال بالعيد بين المسلمين، حيث يتبادلون التهاني والتبريكات، ويقومون بصلاة العيد وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتبادل الهدايا وتناول الوجبات اللذيذة وتقديم الصدقات للفقراء والمحتاجين.
بهذه الطريقة، يعتبر عيد الفطر فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله والتعبير عن فرحتهم بانتهاء شهر الصيام وبداية العيش بروحانية جديدة وأمل متجدد في السنة القادمة.
موعد عيد الفطر 2024
كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم شهر رمضان الأخير سيكون يوم التاسع من شهر إبريل 2024، وفي هذا اليوم سيتم تحديد موعد عيد الفطر، حيث من المقرر أن يكون اليوم العاشر من إبريل أو الحادي عشر من إبريل، كما ستقوم صلاة عيد الفطر في تمام الخامسة وتسمة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة.
أفضل مظاهر عيد الفطر
- صلاةُ العيدِ: تُؤدّى صلاةُ العيدِ في صباحِ يومِ العيدِ في المُصَلّياتِ والسّاحاتِ، ويُكبّرُ المسلمونَ تكبيرَ العيدِ قبلَ الصلاةِ وبعدَها.
- زكاةُ الفطرِ: هي صدقةٌ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ مُسْتَطِيعٍ، وتُدفعُ قبلَ صلاةِ العيدِ.
- التّهنئةُ والتبريكُ: يتبادلُ المسلمونَ التّهاني والتبريكاتِ بمناسبةِ حلولِ عيدِ الفطرِ، ويُزورُونَ بعضَهم البعضَ ويُهدونَ بعضَهم البعضَ الهدايا.
- الزّياراتُ العائليةُ: يجتمعُ أفرادُ العائلةِ في عيدِ الفطرِ، ويُزورُونَ أقاربَهم وأصدقاءَهم.
- الأطعمةُ والمأكولاتُ: تُعدّ الأطعمةُ والمأكولاتُ من أهمِّ مظاهرِ عيدِ الفطرِ، ويُحضّرُ المسلمونَ مختلفَ أنواعِ الحلوياتِ والطّعامِ، ويُوزّعونَها على بعضِهم البعضِ.