تعرف على موعد ومظاهر عيد الفطر 1445-2024، يعد عيد الفطر من الأيام المميزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يُعتبر هذا العيد الديني الإسلامي السعيد مناسبة للاحتفال بانتهاء شهر رمضان الكريم وبداية شهر شوال، يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد عيد الفطر لعام 2024، وفي هذا المقال سنقدم لكم الموعد المتوقع لعيد الفطر لهذا العام وأبرز مظاهر الاحتفال به.

بعدما وصلنا إلى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2024، يبدأ الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك. من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر في العام نفسه بعد اكتمال الثلاثين يومًا من شهر رمضان، وذلك وفقًا لتحري الهلال ورؤية الهلال الجديدة.

ومع بداية عيد الفطر، تظهر أفضل مظاهر الاحتفال بالعيد بين المسلمين، حيث يتبادلون التهاني والتبريكات، ويقومون بصلاة العيد وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتبادل الهدايا وتناول الوجبات اللذيذة وتقديم الصدقات للفقراء والمحتاجين.

بهذه الطريقة، يعتبر عيد الفطر فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله والتعبير عن فرحتهم بانتهاء شهر الصيام وبداية العيش بروحانية جديدة وأمل متجدد في السنة القادمة.

موعد عيد الفطر 2024

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم شهر رمضان الأخير سيكون يوم التاسع من شهر إبريل 2024، وفي هذا اليوم سيتم تحديد موعد عيد الفطر، حيث من المقرر أن يكون اليوم العاشر من إبريل أو الحادي عشر من إبريل، كما ستقوم صلاة عيد الفطر في تمام الخامسة وتسمة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة.

أفضل مظاهر عيد الفطر