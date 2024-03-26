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استمتع بطعم التراث مع بسكويت العيد بالزبدة: وصفة تقليدية تنضح بالذكريات والنكهة

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استمتع بطعم التراث
استمتع بطعم التراث مع بسكويت العيد بالزبدة: وصفة تقليدية تنض

استمتع بطعم التراث مع بسكويت العيد بالزبدة: وصفة تقليدية تنضح بالذكريات والنكهة، بسكويت العيد بالزبدة يعد واحدًا من أبرز الحلويات التقليدية التي تميز احتفالات عيد الفطر في العالم العربي. تشكل هذه الحلوى الهشة واللذيذة جزءًا لا يتجزأ من تراثنا، حيث تجلب معها ذكريات العائلة والمحبة. في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكويت العيد بالزبدة التقليدية وكيفية تحضيرها في المنزل.

استمتع بطعم التراث مع بسكويت العيد بالزبدة: وصفة تقليدية تنضح بالذكريات والنكهة

1. المقادير المستخدمة:
  - 2 كوب دقيق.
  - 1 كوب زبدة طرية.
  - 1/2 كوب سكر ناعم.
  - 1 بيضة.
  - 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2. طريقة التحضير:
  - في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية مع السكر الناعم حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
  - أضيفي البيضة ومستخلص الفانيليا واخلطي حتى تمتزج المكونات.
  - أضيفي الدقيق تدريجيًا واخلطي برفق حتى تتشكل عجينة لينة.
  - قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز.
  - استخدمي شوكة لتسوية قمة كل كرة بسكويت وأضيفي زخرفة إذا رغبت.
  - أدخلي الصواني إلى فرن محمّى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي البسكويت لمدة تتراوح بين 12-15 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

3. الاستمتاع بالبسكويت العيد بالزبدة:
  - اتركي البسكويت ليبرد قليلًا على صواني الخبز قبل نقله إلى رف التبريد.
  - بمجرد برودة البسكويت تمامًا، قدميه في صحون جميلة وزينيه حسب الرغبة.
  - يمكن تناول بسكويت العيد بالزبدة مع القهوة أو الشاي خلال لحظات الاحتفال بعيد الفطر.

4. الاستمتاع بالنكهة التقليدية:
  - بسكويت العيد بالزبدة يجلب معه طعمًا تقليديًا لذيذًا يستحضر ذكريات الطفولة والأجواء العائلية الدافئة.

ختام:
باستخدام وصفة بسكويت العيد بالزبدة، يمكنكم إعادة إحياء التقاليد والتمتع بطعم لذيذ يجمع بين البساطة والغنى. جربوا هذه الوصفة الرائعة في مناسبة عيد الفطر وشاركوا الفرحة مع من تحبون.

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