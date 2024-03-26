استمتع بنكهة منعشة ومميزة مع بسكويت العيد بالبرتقال: وصفة مثالية لاحتفالات العيد، يعد بسكويت العيد بالبرتقال خيارًا رائعًا لإضافة لمسة منعشة ومميزة إلى طاولة الحلويات في احتفالات عيد الفطر. يتميز هذا البسكويت بنكهة البرتقال اللذيذة التي تضفي عليه طابعًا خاصًا وتجعله محبوبًا لدى الجميع. في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكويت العيد بالبرتقال وطريقة تحضيره في المنزل.

استمتع بنكهة منعشة ومميزة مع بسكويت العيد بالبرتقال: وصفة مثالية لاحتفالات العيد

1. مقادير بسكويت العيد بالبرتقال:

- 2 كوب دقيق.

- 1/2 كوب زبدة طرية.

- 3/4 كوب سكر.

- برشة من قشر البرتقال المبشور.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- سكر بودرة للتزيين (اختياري).

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

- أضيفي برشة من قشر البرتقال المبشور والفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.

- أضيفي البيضة واستمري في الخلط حتى تتكون عجينة متجانسة.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط وامزجيه حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز مع ترك مسافات بينها.

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- اتركي البسكويت ليبرد قليلًا قبل نقله إلى رف التبريد.

3. تقديم وتزيين بسكويت العيد بالبرتقال:

- بعد أن يبرد البسكويت تمامًا، رشي السطح بالسكر البودرة إذا رغبت.

- قدمي البسكويت بالبرتقال في صحن جميل وزيّنيه بقشر البرتقال المبشور للمزيد من اللمعان والزخارف.

4. استمتاع بنكهة البرتقال:

- يمكن تناول بسكويت العيد بالبرتقال مع كوب من الشاي الساخن أو القهوة لتكملة تجربة الطعم الرائعة.

ختام:

باستخدام قشر البرتقال المبشور، يمكنك تحضير بسكويت العيد بنكهة منعشة ومميزة تضفي لمسة خاصة على احتفالاتك بعيد الفطر. استمتع بتحضير هذه الحلوى الشهية وشارك الفرحة مع الأهل والأصدقاء في هذه المناسبة الخاصة.