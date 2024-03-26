استمتع بتحلية العيد مع بسكويت العيد اللذيذ بالشوكولاتة: وصفة سهلة وممتعة، يُعتبر بسكويت العيد بالشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي تُقدم في احتفالات عيد الفطر، فهو يجمع بين نكهة الشوكولاتة الغنية وقوام البسكويت الهش، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه للعائلة والأصدقاء. في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكويت العيد بالشوكولاتة ومقاديرها لتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

استمتع بتحلية العيد مع بسكويت العيد اللذيذ بالشوكولاتة: وصفة سهلة وممتعة

1. المقادير المستخدمة:

- 2 كوب دقيق.

- 1 كوب سكر.

- ½ كوب زبدة طرية.

- 1 بيضة.

- ½ كوب كاكاو بودرة.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- رقائق شوكولاتة داكنة أو حسب الرغبة.

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الكاكاو بودرة والبيكنج بودر.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واعجني المكونات جيدًا حتى تتشكل لديك عجينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز، ثم اضغطي قليلًا على كل كرة بواسطة شوكة.

- قم بوضع رقائق الشوكولاتة على وجه كل بسكويت.

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت متماسكًا وقد انتفخ قليلًا.

3. الاستمتاع بالبسكويت بالشوكولاتة:

- اتركي البسكويت ليبرد قليلًا قبل التقديم.

- قدمي البسكويت بالشوكولاتة في صحن جميل وزينيه إذا رغبت ببعض الكاكاو بودرة.

4. الاستمتاع بالنكهة الغنية:

- يمكنك تناول بسكويت العيد بالشوكولاتة مع فنجان من القهوة أو الحليب لتكملة تجربة الطعم الشهية.

ختام:

استمتع بتحضير بسكويت العيد بالشوكولاتة في منزلك وشارك الفرحة مع الأهل والأصدقاء في أجمل اللحظات خلال عيد الفطر.