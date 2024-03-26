استمتع بحلوى العيد بسهولة وسرعة: وصفة بسكويت سهلة التحضير لعيد 2024، في أجواء احتفالات عيد الفطر، يُعتبر البسكويت من أبرز الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كنت تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت العيد في عام 2024، فأنت في المكان المناسب! في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكويت سهلة التحضير والتي لا تأخذ الكثير من الوقت، مما يساعدك على تحضير حلوى لذيذة للاحتفال بعيد الفطر بسرعة وسهولة.

استمتع بحلوى العيد بسهولة وسرعة: وصفة بسكويت سهلة التحضير لعيد 2024

1. مقادير بسكويت العيد السريع:

- كوب ونصف دقيق.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب زبدة طرية.

- بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّي صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى تتمازج المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن ينضج البسكويت، قومي بتحويله إلى رف التبريد واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

3. التقديم:

- قدمي البسكويت في صحن جميل وزيّنيه إذا أردت برش السكر البودرة عليه.

4. الاستمتاع ببسكويت العيد السريع:

- قدمي البسكويت مع فنجان من الشاي الساخن أو القهوة لتكملة لذة الطعم.

ختام:

باستخدام وصفة بسكويت العيد السريعة، يمكنك الاستمتاع بحلوى لذيذة وسهلة التحضير في أي وقت، بمناسبة عيد الفطر أو غيرها من الاحتفالات. جربي هذه الوصفة البسيطة والسريعة وشاركي الفرحة مع العائلة والأصدقاء في عيد 2024.