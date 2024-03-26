استمتع بتحضير وتقديم بسكويت العيد المنزلي: وصفة سهلة ولذيذة لأجواء الاحتفال، تعتبر حلوى بسكويت العيد أحد أبرز الحلويات التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر، يُعد تحضير بسكويت العيد في المنزل تجربة ممتعة ومريحة، حيث يمكنك تخصيص النكهات والأشكال وفقًا لذوقك الشخصي. في هذا المقال، سنتعرف على مقادير بسكويت العيد وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

استمتع بتحضير وتقديم بسكويت العيد المنزلي: وصفة سهلة ولذيذة لأجواء الاحتفال

1. مقادير بسكويت العيد:

- 2 كوب دقيق.

- 1/2 كوب سكر.

- 1/2 كوب زبدة طرية.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.

- مكسرات مفرومة أو قطع شوكولاتة (اختياري).

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطي حتى تتمازج المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون لديك عجينة لينة.

- إذا رغبت، أضيفي المكسرات المفرومة أو قطع الشوكولاتة إلى العجينة وامزجيها جيدًا.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز مع ترك مسافات بينها.

- استخدمي الشوكة لطرق البسكويت قليلًا من الأعلى.

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

3. التقديم:

- اتركي البسكويت ليبرد قليلًا على الصواني ثم انقليه إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.

- قدمي البسكويت في صحن جميل وزيّنيه حسب الرغبة.

4. الاستمتاع بالبسكويت المنزلي:

- استمتعي بتناول بسكويت العيد المنزلي مع كوب من الشاي أو القهوة لتكملة تجربة الطعم الرائعة.

ختام:

تحضير بسكويت العيد في المنزل هو تجربة ممتعة ومريحة تجمع العائلة وتضيف لمسة شخصية إلى احتفالات عيد الفطر. جربي هذه الوصفة السهلة واللذيذة وشاركي الفرحة مع الأهل والأصدقاء في هذه المناسبة الخاصة.