استمتع بطعم اللذة مع بيتي فور الشيكولاتة: وصفة لذيذة وسهلة لتحضير حلوى العيد، يعتبر بيتي فور الشيكولاتة واحدًا من أشهر أنواع الحلويات التي لا تقاوم، فهو يجمع بين نكهة الكيك الناعمة والطعم الغني للشوكولاتة في هذا الموضوع، سنتعرف على وصفة بسيطة ولذيذة لتحضير بيتي فور الشيكولاتة في المنزل، مما يسمح لك بالاستمتاع بطعم اللذة في أي وقت من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المخبز.

استمتع بطعم اللذة مع بيتي فور الشيكولاتة: وصفة لذيذة وسهلة لتحضير حلوى العيد



1. المقادير:

- كوب دقيق.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب زبدة طرية.

- 2 بيض.

- 1/4 كوب كاكاو بودرة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- 1/4 كوب شوكولاتة داكنة مفرومة.

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّ صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيض إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الكاكاو بودرة والبيكنج بودر والملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- أضيفي الشوكولاتة المفرومة إلى العجينة وامزجيها جيدًا.

- استخدمي ملعقة الشاي لأخذ كميات صغيرة من العجين وشكليها إلى كرات صغيرة، ثم ضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن تنضج البيتي فور، اتركيها لتبرد قليلًا قبل نقلها إلى رف التبريد.

3. التقديم:

- بعد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قدميها في صحن التقديم.

4. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:

- قدمي البيتي فور الشيكولاتة مع فنجان من القهوة أو الحليب لتكملة تجربة الطعم الرائع.

ختام:

استمتع بطعم اللذة مع بيتي فور الشيكولاتة، وصفة سهلة التحضير ولذيذة في الوقت نفسه. اجعلي تحضير الحلوى هذه فرصة للتواصل والاستمتاع بوقت ممتع مع العائلة في المطبخ.