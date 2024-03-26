استمتع باللذة القديمة مع البيتي فور السادة: طريقة سهلة ولذيذة للتحضير في المنزل، يعتبر البيتي فور من أشهر أنواع الحلويات التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في عدة ثقافات. ومع تقديم البيتي فور السادة، يمكنك الاستمتاع بنكهة الطفولة اللذيذة في أي وقت. في هذا الموضوع، سنكتشف معًا طريقة عمل البيتي فور السادة بمقادير بسيطة ومكونات قليلة، مما يجعلها وجبة مثالية للتمتع بمذاق الطفولة في المنزل.

استمتع باللذة القديمة مع البيتي فور السادة: طريقة سهلة ولذيذة للتحضير في المنزل



1. المقادير البسيطة:

- كوب دقيق.

- 1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- 1/4 كوب سكر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- سكر بودرة للتزيين (اختياري).

2. خطوات الطهي:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّ صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر وفانيليا والملح حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- استخدمي ملعقة الشاي لأخذ كميات صغيرة من العجين وشكليها إلى كرات صغيرة، ثم ضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- استخدمي الأخدود الخاص بالبيتي فور للضغط على كل كرة قليلًا لتشكيل النقوش الجميلة.

- ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن ينضج البيتي فور، اتركيها لتبرد قليلًا قبل نقلها إلى رف التبريد.

3. التقديم والتزيين:

- بعد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قدميها في صحن التقديم.

- يمكنك تزيين البيتي فور برشة خفيفة من السكر البودرة إذا رغبت، لإضفاء لمسة نهائية جميلة عليها.

4. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:

- قدمي البيتي فور مع فنجان من الشاي أو القهوة لتكملة تجربة الطعم اللذيذ.

ختام:

استمتع باللذة القديمة مع البيتي فور السادة: طريقة سهلة ولذيذة للتحضير في المنزل، استمتع بلمسة الطفولة اللذيذة مع البيتي فور السادة، وصفة سهلة التحضير ولذيذة في الوقت نفسه. اجعلي تحضير الحلوى هذه فرصة للتواصل والاستمتاع بوقت ممتع مع العائلة في المطبخ.