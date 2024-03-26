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استمتع بلذة الطعم مع بسكوت الزبدة: وصفة سهلة وبسيطة لتحضير حلوى شهية

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استمتع بلذة الطعم
استمتع بلذة الطعم مع بسكوت الزبدة: وصفة سهلة وبسيطة لتحضير ح

استمتع بلذة الطعم مع بسكوت الزبدة: وصفة سهلة وبسيطة لتحضير حلوى شهية، يُعتبر بسكوت الزبدة من أشهر الحلويات التي يُحبها الجميع، فهو يمتاز بطعمه الغني واللذيذ وقوامه المقرمش، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه في مناسبات مختلفة أو لتناوله مع فنجان من الشاي أو القهوة في أي وقت من اليوم. في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكوت الزبدة بمقادير بسيطة وسهلة التحضير.

استمتع بلذة الطعم مع بسكوت الزبدة: وصفة سهلة وبسيطة لتحضير حلوى شهية


1. المقادير البسيطة:
  - كوب زبدة طرية (عند درجة حرارة الغرفة).
  - نصف كوب سكر بودرة.
  - 2 كوب دقيق.
  - 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2. طريقة التحضير البسيطة:
  - سخّني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدي صواني الخبز بوضع ورق الخبز.
  - في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج خفيفًا وهوائيًا.
  - أضيفي الفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.
  - أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى تتكون عجينة لينة.
  - شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.
  - استخدمي شوكة لتسوية أعلى كل كرة بسكوت.
  - ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البسكوت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًّا.
  - اتركي البسكوت ليبرد قليلًا قبل نقله إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.

3. التقديم:
  - قدّمي البسكوت الزبدة باردًا في صحن جميل واستمتعي به مع مشروبك المفضل.

4. الاستمتاع بالبسكوت الزبدة:
  - تمتعي بلذة الطعم الرائع لبسكوت الزبدة مع فنجان من الشاي أو القهوة، أو احتفظي به لتناوله في أي وقت ترغبين.

ختام:
باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك الاستمتاع ببسكوت الزبدة اللذيذ والمقرمش في وقت قصير وبجهد أقل. جرّبي هذه الوصفة السهلة وشاركي اللذة مع العائلة والأصدقاء في أي وقت من السنة.

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