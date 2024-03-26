استمتع بحلوى لذيذة في دقائق: طريقة عمل البسكوت بسرعة، هل تبحث عن وصفة حلوى سريعة وسهلة لإضفاء لمسة من الحلاوة على يومك؟ إذًا، فإن طريقة عمل البسكوت بسرعة هي الحل المثالي! إنها وصفة تجمع بين السهولة والسرعة دون التضحية بالنكهة الرائعة. في هذا المقال، سنتعرف على خطوات بسيطة لصنع البسكوت بسرعة والتمتع بطعم لذيذ في دقائق.

استمتع بحلوى لذيذة في دقائق: طريقة عمل البسكوت بسرعة

1. اختيار المكونات المناسبة:

- 2 كوب دقيق.

- 1/2 كوب سكر.

- 1/2 كوب زبدة طرية.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- مكسرات مفرومة أو قطع شوكولاتة (اختياري).

2. الخطوات البسيطة:

- قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّ صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر حتى يتكون لديك خليط ناعم.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- إذا رغبت، أضيفي المكسرات المفرومة أو قطع الشوكولاتة إلى العجينة وامزجيها جيدًا.



- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البسكوت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن تنضج البسكوت، قومي بتحويله إلى رف التبريد واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

3. الاستمتاع بالبسكوت:

- قدمي البسكوت بجانب فنجان من القهوة أو الشاي لتجربة لذيذة ومريحة.

ختام:

باستخدام هذه الوصفة السريعة والسهلة، يمكنك الاستمتاع بحلوى لذيذة في أي وقت دون الحاجة إلى الكثير من الجهد أو الوقت. جربي هذه الطريقة لصنع البسكوت وشاركي الفرحة مع الأهل والأصدقاء في أي مناسبة!