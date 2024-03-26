استمتع بأسهل وأسرع وصفة لبسكويت العشر دقائق في عيد 2024، تُعتبر وصفة بسكويت العشر دقائق من بين أسرع وأسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في أي مناسبة، بما في ذلك احتفالات عيد الفطر. فهي تتطلب مقادير بسيطة وعملية، وتأخذ وقتًا قصيرًا للتحضير والخبز في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسكويت العشر دقائق بمقادير سهلة وبسيطة لاحتفالات عيد 2024.

استمتع بأسهل وأسرع وصفة لبسكويت العشر دقائق في عيد 2024

1. مقادير بسكويت العشر دقائق:

- كوبين دقيق.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب زبدة طرية.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- بيضة واحدة.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واشغلي خبزة الفرن.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز بمسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن المُسخن واخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.



- بمجرد أن ينضج البسكويت، قومي بتحويله إلى رف التبريد واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

3. التقديم:

- قدمي بسكويت العشر دقائق في صحن جميل وزيّنيه إذا أردت برش السكر البودرة عليه.

4. الاستمتاع ببسكويت العشر دقائق:

- قدمي البسكويت مع فنجان من الشاي الساخن أو القهوة لتكملة لذة الطعم.

ختام:

باستخدام وصفة بسكويت العشر دقائق، يمكنك الاستمتاع بحلوى لذيذة وسريعة التحضير في أي وقت، بمناسبة عيد الفطر أو غيرها من الاحتفالات جربي هذه الوصفة البسيطة وشاركي الفرحة مع العائلة والأصدقاء في عيد 2024.