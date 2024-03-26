وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة



افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، والمقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا، حضر الافتتاح أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن بطولة كأس زد الدولية فرصة رائعة لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة في عالم كرة القدم، مؤكدًا التزام وزارة الشباب والرياضة بدعم ممارسة الشباب للرياضة، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم، في ضوء إيماننا بأهمية الاستثمار في الشباب.

أضاف "صبحي"، خلال كلمته بافتتاح بطولة كأس زد الدولية، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير الفرص اللازمة للشباب لممارسة الرياضة، متمنيًا أن تكون هذه البطولة بداية ناجحة للعديد من اللاعبين الشباب الذين سيساهمون في مستقبل كرة القدم.

من جهته قال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، إن بطولة كأس زد الدولية توفر للفرق المشاركة الفرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة مما يسهم في تطور مستوى الأجهزة الفنية واللاعبين، مشيرًا إلى أن مباريات اليوم الأولى للبطولة شهدت منافسة قوية بين الفرق لتحقيق الفوز مما يثبت سعي الأندية المشاركة على تحقيق أقصى استفادة من البطولة.

أما على صعيد النتائج، فازت أندية زد إف سي، على يونيون برلين الألماني بنتيجة 2-1، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي على بيراميدز بنتيجة 3-1، والأهلي على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 1-0، والمقاولون العرب على فنربخشة التركي بنتيجة 2-0، وإنبي على فيتوريا البرتغالي 2-1، فيما تعادل فريقي الزمالك وفينورد روتردام الهولندي بنتيجة 1-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة.

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.

