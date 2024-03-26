بعد وفاته.. من هو يسن تاج الدين القيادي الوفدي؟

الفجر السياسي
ياسين تاج الدين
ياسين تاج الدين

توفى اليوم الثلاثاء القيادى الوفدى السابق ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد والأسبق وعضو الهيئة العليا السابق فى حزب الوفد.


ونعى عدد من أعضاء حزب الوفد الراحل ياسين تاج الدين، داعين المولى ان يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسوان.


من هو ياسين تاج الدين القيادي الوفدي؟
 

١- ياسين تاج الدين محام دولي

٢- شغل ياسين تاج الدين ياسين في وقت سابق منصب نائب رئيس حزب الوفد.

٣- ينتمي إلى عائلة الأشراف بمحافظة قنا.

٤- وينحدر من العائلة جميع الأشراف في مصر، وتعد عائلة ذات ثقل سيأسى.


٥- كان من الشخصيات الدولية النافذة خصوصا في مجال النزاعات القضائية.

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