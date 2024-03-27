اليوم.. محاكمة المتهم في قضية أحداث مسجد الفتح

تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم 27 مارس، سماع المرافعة بجلسة محاكمة المتهم حسن. س في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية، وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة على ذمة القضية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 3 مارس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد على أحد المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ خلية التجمع الأول.

وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.