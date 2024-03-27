الدعاء لأمي المتوفية في أواخر رمضان 1445 هـ: رحمة وذكرى ودعاء، في أواخر شهر رمضان من عام 1445 هجري، نفتقد وجود أمنا الغالية التي رحلت عن هذه الدنيا، لكن نبقى نحن المحتفظين بذكرياتها الطيبة ونفوز بالفرصة للدعاء لها ولراحتها ومغفرة الله لها. إليك بعض النقاط التي يمكن تضمينها في موضوع عن الدعاء لأمك المتوفاة في هذه الظروف:

الدعاء لأمي المتوفية في أواخر رمضان 1445 هـ: رحمة وذكرى ودعاء

1. الرحمة والبركة لروحها:

في هذا الشهر الفضيل، لندعو الله برحمته الواسعة على روح أمنا المتوفاة، وأن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

2. تذكير بالأعمال الصالحة:

لنتذكر معًا الأعمال الصالحة التي قامت بها أمنا المتوفاة خلال حياتها، ولندعو الله أن يتقبلها ويثيبها عليها.

3. الدعاء بالمغفرة والعفو:

لندعو الله أن يغفر لأمنا المتوفاة ذنوبها ويعفو عنها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

4. الدعاء بالثبات والقبول:

لندعو الله أن يثبت أمنا المتوفاة عند سؤال الملائكة في القبر، وأن يتقبل منها صالح الأعمال والطاعات التي قدمتها في حياتها.

5. الدعاء بالصبر والعزاء:

لندعو الله أن يُلهمنا وأفراد عائلتنا الصبر والسلوان في مواجهة فقداننا لأمنا المحبوبة، وأن يكون عونًا لنا في تحمل هذا الألم.

الدعاء لأمي المتوفية في أواخر رمضان 1445 هـ: رحمة وذكرى ودعاء

اللهم ارحم أمي واغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم أبدلها دارا خير من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها، ربي عطر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم أسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن، اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يا رب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها، اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .

الختام:

رحيل أمنا المتوفاة يبقى حزنًا يعتصر القلوب، لكن في شهر رمضان نجد فرصة للتذكير بالخيرات التي قدمتها وللدعاء لها بالرحمة والمغفرة. لنكن ممتنين لله على كل ما منحنا إياه من حنان ورعاية من خلال وجود أمنا في حياتنا، ولندعو الله أن يكون لها بالغ الرحمة والغفران في هذا الشهر الفضيل وفي كل الأوقات.