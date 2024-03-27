ليلة القدر ودعاء لها: تسامي الروح والدعاء للسلام والبركة، ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي ينزل فيها القرآن الكريم وتتنزل الملائكة وتتحقق فيها الدعوات والأماني. إنها ليلة تعتبر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث يُعتقد أن من عبد الله فيها بإخلاص وتوجه قلبه نحو الله، فله أجر عظيم ومغفرة لذنوبه.

ليلة القدر ودعاء لها: تسامي الروح والدعاء للسلام والبركة

لماذا ليلة القدر مميزة؟

ليلة القدر تتميز بعدة خصائص تجعلها فريدة ومميزة، فهي ليلة تسامي الروح وتنزل فيها البركات والرحمة من الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لم يُحدد تحديدًا الليلة المحددة، لكي يتنافس المسلمون في العبادة والتضرع في كل ليلة من تلك العشر.

أهمية الدعاء في ليلة القدر:

تعتبر الدعوات والتضرع في ليلة القدر من أعظم العبادات التي يمكن أداؤها في هذه الليلة المباركة. فالدعاء في هذه الليلة يُستجاب فيها بإذن الله، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دعا فيها بإيمان واحتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه.

دعاء ليلة القدر:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا"

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا"

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارحمنا واهدنا وارزقنا"

ختامًا:

ليلة القدر ودعاء لها: تسامي الروح والدعاء للسلام والبركة، في ليلة القدر، دعونا ننزل أرواحنا وقلوبنا في تضرع واستغفار، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا، وأن ينعم علينا بالخير والبركة والسلام. إنها ليلة القدر، فلنبادر بالخيرات ولنجعل منها بداية لحياة جديدة مليئة بالتوبة والقرب من الله تعالى.