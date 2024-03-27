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ليلة القدر: بوابة إلى السماء

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ليلة القدر: بوابة
ليلة القدر: بوابة إلى السماء

ليلة القدر: بوابة إلى السماء، تتسامى في عتمة الليل شعاعًا خافتًا، ينير القلوب ويملأ الأرواح بالسكينة والطمأنينة. إنها ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي يتجلى فيها عظمة الله ورحمته، وتتحقق فيها الدعوات والأماني بإذنه الكريم.

ليلة القدر: بوابة إلى السماء

ليلة القدر ليست مجرد ليلة عابرة في شهر رمضان، بل هي بوابة مفتوحة نحو السماء، تفتح فيها النفوس لاستقبال رحمة الله وبركاته. إنها ليلة تذكير بالتواضع والتضرع، وبالاستعداد لقبول العطاء الإلهي بقلب مفتوح ونفس تواضعة.

في تلك الليلة، يمتزج الدعاء بالتضرع، والتوبة بالاستغفار، والتسبيح بالذكر، في مشهد روحاني يبعث السلام والراحة لكل من يشارك فيه. إنها ليلة تُنظر فيها الأرواح إلى السماء بأمل وشوق، في انتظار قبول الدعاء وتحقيق الأمنيات.

في ظلام تلك الليلة، تتلألأ النجوم ببريق خاص، وتبدو السماء أكثر قربًا، كأنها تعبير عن اقتراب الله ورحمته. إنها لحظات يغشاها الخشوع والخضوع، وتبلغ فيها النفس درجات عالية من التأمل والانقياد لأمر الله.

ليلة القدر تحمل في طياتها العديد من العبر والدروس، فهي تذكير بأهمية العبادة والتضرع، وبأن الخيرات والبركات لا تأتي إلا من الله وحده. إنها ليلة تُعلم الإنسان أن الحقيقة العظمى تكمن في التواضع والاستسلام لعظمة الخالق.

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فلنستقبل ليلة القدر بقلوب مفتوحة وأرواح متواضعة، ولنبادر بالدعاء والتضرع، عسى أن ننال من رحمة الله وبركاته ما نشتهي. إنها ليلة القدر، بوابة إلى السماء، لترفع فيها الأرواح إلى العلا، وتتلألأ بنور الإيمان والتواضع.

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