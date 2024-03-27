احتفالات عيد الفطر في لبنان: تراث وتلاحم اجتماعي

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احتفالات عيد الفطر في لبنان: تراث وتلاحم اجتماعي

احتفالات عيد الفطر في لبنان: تراث وتلاحم اجتماعي، تشكل احتفالات عيد الفطر في لبنان فترة مميزة تعبر عن التراث والروحانية الإسلامية والتلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع اللبناني. يحتفل الناس في لبنان بهذا العيد بطقوس خاصة وتقاليد تميزها تنوعها وغناها. في هذا الموضوع، سنلقي نظرة على بعض جوانب احتفالات عيد الفطر في لبنان وما يميزها.

احتفالات عيد الفطر في لبنان: تراث وتلاحم اجتماعي

**1. صلاة العيد والتكبير:**
تبدأ احتفالات عيد الفطر في لبنان بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، حيث يتوافد المسلمون لأداء هذه الصلاة الخاصة بالعيد. يتبع الصلاة تكبيرات العيد التي تعبر عن فرحة المسلمين بانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

**2. اللباس التقليدي والزينة:**
يتميز عيد الفطر في لبنان بارتداء الناس لأجمل الملابس التقليدية، حيث يلبس الرجال الجلابية والثوب الشرقي، في حين تختار النساء أزياء تقليدية ملونة ومزينة. تتزين المنازل والمساجد بالزينة والأضواء لإضفاء جو من الفرح والبهجة.

**3. تبادل التهاني والزيارات الاجتماعية:**
تتبادل العائلات والأصدقاء في لبنان التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، حيث يقوم الناس بزيارة بعضهم البعض لتبادل التهاني وتقديم الهدايا. تشكل الزيارات الاجتماعية فرصة للتلاحم الاجتماعي وتقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية.

**4. تناول الأطعمة التقليدية:**
تشتهر الأسر اللبنانية بتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة التقليدية في عيد الفطر، مثل الكعك والمعمول والمفروكة والمحاشي. تتنوع الوجبات وتعكس التراث الغني للمطبخ اللبناني، وتتمتع بمكانة خاصة في الاحتفالات العائلية.

**5. الفعاليات الترفيهية والثقافية:**
تشهد احتفالات عيد الفطر في لبنان العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية، مثل العروض الفنية والمسابقات والأنشطة الثقافية التي تنظم في المناطق العامة والمتنزهات

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