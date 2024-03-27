سارة سمير: 20 أبريل افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكدت سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ونائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، أن اللجنة المنظمة قررت تعديل موعد افتتاح البطولة.

وقالت سارة سمير: "قررنا تعديل موعد افتتاح البطولة لتقام يوم 20 أبريل بدلًا من يوم 19 من الشهر نفسه، وذلك بسبب إقامة مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز يوم 19 أبريل في الدوري الممتاز لكرة القدم".

وأضافت: "من المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بين مصر ونيجيريا، وسيتم الإعلان تباعا عن برنامج الافتتاح والشخصيات المدعوة للحضور والتي سيكون من بينها أساطير ونجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا".

وأكدت سارة سمير أن اللجنة المنظمة تنتهي حاليا من كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة على أفضل ما يكون لتكون نسخة تاريخية في مصر".

وأوضحت أن اللجنة المنظمة ستجري مقابلات لشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بالبطولة، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة 8 مساءً إلى 12 منتصف الليل في مقر اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة".

جدير بالذكر أن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة - مصر 2024، هي البطولة المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

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