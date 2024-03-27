تأكد غياب صفقة تشيلسي الجديدة لنهاية الموسم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يغيب لاعب خط وسط فريق تشيلسي، روميو لافيا، عن بقية الموسم الحالي عقب تعرضه لانتكاسة خلال تعافيه من إصابة في الفخذ.

تأكد غياب صفقة تشيلسي الجديدة لنهاية الموسم 

تعرض لافيا 20 عامًا للإصابة عندما شارك لأول مرة مع تشيلسي كبديل أمام كريستال بالاس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

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وأعلن تشيلسي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: "سيغيب لاعب الوسط روميو لافيا للأسف عما تبقى من موسم 2023-2024 بعد انتكاسة في تعافيه".

وأوضح تشيلسي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "أكدت التقييمات الطبية الأخيرة أن لافيا الذي تعرض لإصابة كبيرة في الفخذ أمام كريستال بالاس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم".

وعانى لافيا الذي انضم لتشيلسي قادمًا من ساوثهامبتون الصيف الماضي من بداية صعبة مع الفريق اللندني، وغاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في كاحل القدم.

 

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