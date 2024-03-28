توريس يكلل المديح لمحمد صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لعب النجم الإسباني المعتزل فرناندو توريس مع النجم المصري محمد صلاح، داخل صفوف تشيلسي خلال عام 2014.

توريس يكلل المديح لمحمد صلاح

قال توريس في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "كنا زملاء في تشيلسي، وأنا سعيد حقًا من أجله، أنا على تواصل معه، وأشعر بسعادة حقًا من تحطيمه لأرقامي".

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وعن بدايات محمد صلاح في إنجلترا، تحدث توريس: "أتذكر عندما جاء إلى إنجلترا في عمر صغيرة، ولم ينل ما يستحقه من دقائق في تشيلسي، كان مضطرًا للانتقال إلى إيطاليا وإثبات نفسه، وإيجاد ناد مميز يناسبه".

أضاف مهاجم ليفربول المعتزل: "بإمكانكم رؤية نتيجة ما قام به، وبالنسبة لي، فهو أحد أفضل اللاعبين بآخر 10 أعاوم، ودائمًا ما أقول إنه لاعبي المفضل".

ووجه توريس رسالة قوية، أكد خلالها على أن محمد صلاح أحد الأسباب الرئيسية لنجاحات ليفربول في الأعوام الأخيرة.

وأعرب فرناندو توريس عن فخره بما قدمه النجم المصري محمد صلاح، قائلًا: "أنا فخور حقًا به، لأني أعلم مدى صعوبة ما مر به عند قدومه إلى إنجلترا".

وواصل: "برهن على أنه لاعب مميز، وكان بحاجة لناد مثل ليفربول يمنحه الثقة، وهو ما ساعده على إظهار ماهو قادر على فعله".

وأنهي توريس تصريحاته، مبديًا سعادته بتوقيع النجم المصري محمد صلاح لعقد جديد مع ليفربول في 2022، مُشددًا على أنه أحد أفضل اللاعبين داخل "الريدز"، وسينهي مسيرته في أنفيلد.

 

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