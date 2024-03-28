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وفاة السيناتور الأمريكي السابق جو ليبرمان

عربي ودولي
بوابة الفجر

توفي السيناتور الأمريكي السابق والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي في عام 2000، جو ليبرمان، عن عمر يناهز 82 عامًا في نيويورك بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسبما أعلنت أسرته.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أن ليبرمان كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000، التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل جور.

ليبرمان تولى عضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988، وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006، لكنه استطاع الاحتفاظ بمقعده بفوزه في الانتخابات العامة كمرشح مستقل.

 

 وقد اعتزل ليبرمان من مجلس الشيوخ في عام 2013 بعد خدمة دامت أربع فترات، كل منها لمدة 6 سنوات.

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