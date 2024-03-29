خصائص العشر الأواخر من شهر رمضان: دروس وعبر من الكتاب والسنة، تعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فترة مميزة ومحملة بالفضل والبركة، حيث يتضافر فيها الجهد العبادي ويكثر الاجتهاد في الطاعات، وتتميز هذه الأيام بعدة خصائص ومميزات تجعلها فرصة للتقرب إلى الله وتحقيق الخيرات.

خصائص العشر الأواخر من شهر رمضان: دروس وعبر من الكتاب والسنة

وتنقل بوابة الفجر الإلكترونية إليكم فقرات توضح من خلالها بعض خصائص العشر الأواخر من رمضان والدليل على ذلك:

1. تحتمل ليلة القدر:

تعتبر العشر الأواخر من رمضان فترة تحتمل ليلة القدر، التي وصفها الله في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر. وقد جاء في سورة القدر: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 1-3).

2. زيادة العبادات والطاعات:

يشدد الإسلام على أهمية الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر، ففي هذه الفترة يكثر الصلاة والذكر وقراءة القرآن وإعطاء الصدقات، حيث جاء في الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه" (رواه البخاري).

3. فرصة للتوبة والاستغفار:

تشكل العشر الأواخر فرصة مميزة للتوبة والاستغفار، حيث يتوجب على المسلم استغلال هذه الفترة لطلب المغفرة من الله والتوبة الصادقة من الذنوب والخطايا، والعودة إلى طاعته.

4. التضرع والدعاء بالإجابة:

يُحث المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله في العشر الأواخر، حيث ورد في الحديث النبوي: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُخلِص فليكثر من الصلاة فيها" (رواه مسلم). وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُجادل نفسه في العشر الأواخر من رمضان في التضرع والدعاء.

5. الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحة:

تعتبر العشر الأواخر فرصة للمسلمين للإكثار من الخيرات والأعمال الصالحة، سواء بالتعاون على الخير والمساعدة في الأعمال الخيرية أو بالاهتمام بحقوق الآخرين وتحقيق العدل والإحسان.

بهذه الخصائص والمميزات، تظل العشر الأواخر من رمضان فترة مباركة تحمل في طياتها فرصًا عظيمة لتحقيق الخير والتقرب إلى الله، ولا يمكن تفويتها على المسلمين الذين يسعون للتطهر الروحي وتحقيق القرب من الله سبحانه وتعالى.