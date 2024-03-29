الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.

وأوضح، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخط سيكون مشتركًا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.


ووقع العراق والأردن في 11 فبراير الماضي في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى.

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