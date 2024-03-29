3 تمارين كورية وطرق سهلة لممارستها

تركز الثقافة الكورية بشدة على الصحة واللياقة البدنية، وهناك العديد من التمارين والتمارين المستعارة من التقاليد الكورية والتي توفر طرقًا فعالة للبقاء نشيطًا والحفاظ على الصحة البدنية.

وغالبًا ما تكون هذه التمارين بسيطة، ولكنها مفيدة للغاية، وتتضمن عناصر المرونة والقوة واليقظة.

تمرين جيونج سيونج

يركز تمرين جيونج سيونج، المعروف أيضًا باسم "تمرين الإخلاص"، على الحركات البطيئة والمتعمدة لتعزيز الاسترخاء والمرونة واليقظة.

يتضمن هذا التمرين تمارين التمدد اللطيفة والتنفس المتحكم به، مما يساعد على تقليل التوتر وتحسين الصحة العامة.

ابحث عن مكان هادئ ومريح حيث يمكنك الوقوف أو الجلوس بشكل مريح.

ابدأ بأخذ أنفاس بطيئة وعميقة، واستنشق من أنفك وازفر من فمك.

قم بتمديد كل مجموعة عضلية ببطء، بدءًا من رقبتك وأكتافك، وصولًا إلى ذراعيك وظهرك وساقيك.

ركز على الحفاظ على سلوك هادئ ومريح طوال التمرين، مع الانتباه إلى أي مناطق توتر وإطلاقها بلطف مع كل نفس.

تمرين الرقص

هي شكل من أشكال الرقص الكوري التقليدي الذي يجمع بين الحركات الرشيقة مع استخدام المراوح التقليدية القابلة للطي.

يتضمن تمرين الرقص هذا عناصر من تمارين القلب والقوة والتنسيق، مما يوفر طريقة ممتعة وجذابة للبقاء نشيطًا.

اختر الموسيقى الكورية المتفائلة المفضلة لديك أو أي موسيقى ذات إيقاع حيوي.

أمسك بمروحة قابلة للطي خفيفة الوزن أو منديلًا في كل يد.

ابدأ بالسير أو التحرك جنبًا إلى جنب على إيقاع الموسيقى، مع دمج حركات الذراع تدريجيًا مع المعجبين.

قم بتجربة أنماط مختلفة من الذراعين، والدوران، وحركات القدم لإنشاء روتين الرقص الخاص بك، مع الحفاظ على الحركات سلسة ومعبرة.

تمرين القرفصاء على الطريقة الكورية