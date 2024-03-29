هل غير قادر على النوم جيدا؟.. نصائح لمعالجة اضطراب النوم

تعطل اضطرابات النوم نجاح دورة النوم، وتحرمك من الراحة الأساسية وتؤثر على صحة الشخص بشكل عام يتعين على الملايين التعامل مع هذه المواقف المحبطة حيث يتأثر الناس بالليالي والأيام الطوال ومع ذلك، فإن معرفة اضطرابات النوم التي عادة ما تسبب مشاكل للنائمين هي المفتاح لاستعادة السيطرة على النوم وتحقيق النوم العميق.

هل غير قادر على النوم جيدا؟

تحديد السبب: من أكثر الأسباب شيوعًا هي اضطرابات النوم قد تكون أنواع اضطرابات النوم التي نواجهها هي السبب وراء عدم قدرتنا على النوم جيدًا.

الأرق: صعوبة في النوم والبقاء نائمًا والبقاء مستيقظًا، مما يؤدي إلى التعب أثناء اليقظة وانخفاض اليقظة.

توقف التنفس أثناء النوم: يتوقف التنفس مؤقتًا أثناء النوم، مما يسبب نومًا مضطربًا ونعاسًا أثناء النهار.

متلازمة تململ الساقين: الشعور برغبة قوية. - تحرك الساقين، خاصة في الليل، مما يصعب النوم لفترات طويلة.

اضطرابات إيقاع السيروديل: تعد المخالفات في الساعة الداخلية للجسم، مثل النوم أو الاستيقاظ في وقت خاطئ، من بعض المشكلات التي قد يواجهها الأشخاص.

الآثار الصحية لمشاكل النوم

يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم غير المعالجة إلى جعل أجسامنا عرضة للعديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري والاكتئاب وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تسبب:

التعب أثناء النهار وانخفاض الإنتاجية: لا يؤثر التعب المزمن على العمل فحسب، بل يؤثر أيضًا على التركيز الذهني، وقد يلاحظ الأشخاص أن مستوى الطاقة لديهم أقل من المتوسط.

تقلب المزاج والتهيج: اضطراب عاطفي مثل القلق. أو يمكن أن يزداد الاكتئاب سوءًا عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم.

ارتفاع خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة: تزيد اضطرابات النوم بشكل مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسمنة.

استعادة السيطرة: تنفيذ الاستراتيجية الصحيحة للنوم. ولحسن الحظ، يمكن للناس اتخاذ خطوات لعلاج مشاكل النوم وتحسين نوعية النوم

ممارسة النظافة الجيدة للنوم: إن أفضل طريقة لضمان نوم جيد ليلًا هي اتباع روتين ثابت قبل النوم يتضمن خلق طقوس مسائية مريحة وخلق بيئة نوم تعني أنها مظلمة وباردة وهادئة.

استخدم تقنيات الاسترخاء: مهارات مثل التأمل، وتقنيات التنفس بما في ذلك التنفس العميق، واسترخاء العضلات التدريجي يمكن أن تقلل من مستويات القلق وتهيئ العقل والجسم للنوم.

الحد من الكافيين والكحول: يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تغير جدول نومهم، لذا جربها. تجنب استهلاك هذه المنتجات في الليل.