استعدوا لموجة الحر الحارقة هذا الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في حين أن شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا يمكن أن يساعد داخليًا، ابحث عن المناطق ذات الظل أو مكيف الهواء، وارتدي ملابس خفيفة جيدة التهوية.

ويجب أن يكون الحفاظ على البرودة والأمان خلال الأشهر الحارة القادمة من أولوياتك فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في حماية نفسك أثناء موجة الحر القاتلة:

8 حيل سهلة لتحمي نفسك من موجة الحر هذا الصيف

وحافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف حاول أن تحتسي اللبن أو اللبن لتبريد جسمك.

ابق هادئًا: اقضِ بعض الوقت في بيئات مكيفة أو باردة، مثل مراكز التسوق أو المكتبات أو المراكز المجتمعية استخدم المراوح وأخذ حمامًا باردًا أو حمامًا باردًا لخفض درجة حرارة جسمك.

الحد من الأنشطة الخارجية: تجنب الأنشطة الخارجية، إن أمكن، خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، عادةً من وقت متأخر من الصباح إلى أوائل المساء إذا كان يجب أن تكون في الخارج، فارتدي ملابس خفيفة الوزن وفاتحة الألوان واستخدم واقي الشمس.

العناية ببشرتك: ارتدي قبعة وواقي من الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس، وكن على دراية بالأمراض المرتبطة بالحرارة ضع جل الصبار بعد العودة إلى المنزل من الطقس الحار سيمنع الحكة والاحمرار وحروق الشمس.

حماية منزلك: وفقًا للدكتور راهول كيندر، زراعة الرئة وأمراض الجهاز التنفسي في مستشفى DPU Super التخصصي، بيمبري، بيون، "حافظ على برودة منزلك عن طريق إغلاق الستائر أو الستائر أثناء النهار، باستخدام المراوح أو مكيفات الهواء، وضمان التهوية الجيدة تجنب استخدام الأفران وغيرها من الأجهزة المولدة للحرارة.

التحقق من الأفراد الضعفاء: راقب الأقارب المسنين والجيران وذوي الحالات الصحية المزمنة، فهم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة تأكد من إمكانية وصولهم إلى البيئات الباردة والبقاء رطبًا.

التعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة: كن على دراية بأعراض الإنهاك الحراري (مثل التعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان) وضربة الشمس (مثل الارتباك والنبض السريع وسخونة الجلد وجفافه) اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أو على أي شخص آخر علامات المرض الشديد المرتبط بالحرارة.