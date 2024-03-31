استمتع بتحضير حلويات العيد المصرية في منزلك مع هذه الوصفات اللذيذة

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استمتع بتحضير حلويات العيد المصرية في منزلك مع هذه الوصفات

 استمتع بتحضير حلويات العيد المصرية في منزلك مع هذه الوصفات اللذيذة، من لذائذ العيد في مصر هي الحلويات الشهية التي تزين موائد العائلات وتملأ البيوت برائحتها العطرة وطعمها اللذيذ. وفي هذا الموضوع، سنستعرض بعض الوصفات التقليدية لحلويات العيد في مصر مع المقادير وطريقة التحضير:

 استمتع بتحضير حلويات العيد المصرية في منزلك مع هذه الوصفات اللذيذة 

1. الكحك:
  - المقادير:
    - 3 كوب دقيق
    - 1 كوب سمنة نباتية أو زبدة
    - 1 كوب سكر ناعم
    - 1 ملعقة كبيرة خميرة
    - 1/2 ملعقة صغيرة ملح
    - 1/2 ملعقة صغيرة مستكة
    - 1/2 كوب حليب دافئ
    - بذور سمسم للتزيين


  - طريقة التحضير:
    1. تخلط السمنة أو الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريميًا.
    2. يضاف الحليب الدافئ ويخلط جيدًا.
    3. يضاف الدقيق تدريجيًا مع الخميرة والملح والمستكة، ويعجن المزيج حتى يتماسك.
    4. تشكل العجينة إلى كرات صغيرة وتوضع في صواني مدهونة بالزيت، ثم تزين ببذور السمسم.
    5. تخبز في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

2. البسبوسة:
  - المقادير:
    - 2 كوب سميد
    - 1 كوب سكر
    - 1 كوب لبن
    - 1/2 كوب زيت نباتي
    - 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
    - قليل من الفستق المجروش للتزيين


  - طريقة التحضير:
    1. تخلط جميع المكونات معًا حتى تحصل على عجينة متماسكة.
    2. توضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت.
    3. تخبز في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
    4. تقطع إلى مربعات وتزين بالفستق المجروش.

3. القطايف:
  - المقادير:
    - 2 كوب دقيق
    - 1 كوب ماء دافئ
    - 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
    - 1/4 كوب سكر
    - 1/4 كوب حليب سائل
    - زيت للقلي
    - سكر وعسل للتزيين
  - طريقة التحضير:
    1. يذاب السكر في الماء الدافئ ثم يضاف الخميرة ويترك لمدة 5 دقائق حتى يتماسك.
    2. يضاف الدقيق تدريجيًا مع الحليب ويعجن المزيج حتى يتشكل عجين متماسك.
    3. يترك العجين يرتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
    4. تسخن الزيت في مقلاة عميقة، وتقطع العجينة إلى قطع صغيرة وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون.
    5. تقدم القطايف مع السكر والعسل.

استمتع بتحضير هذه الحلويات الشهية في منزلك وشاركها مع أحبائك في أجواء الفرح والسعادة التي تملؤها أيام العيد في مصر.

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