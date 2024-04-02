مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية

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مواعيد صلاة عيد الفطر
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية، تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يُعقد صلاة العيد في العشر الأواخر من رمضان، وتُعتبر هذه الصلاة سنة مستحبة، فيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجري في بعض الدول العربية:

مواعيد صلاد عيد الفطر المبارك 1445

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية مواعيد صلاة عيد الفطرالمبارك 1445، في الدول العربية ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات الهامة التي يبحث عنها المسلمين في الوقت الحالي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك وإنتهاء شهر رمضان الفضيل.

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية.. المملكة العربية السعودية:

موعد صلاة عيد الفطر 1445 في المملكة العربية السعودية سيكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية.. جمهورية مصر العربية:

من المتوقع أن يكون أول أيام العيد في مصر يوم الأربعاء العاشر من أبريل 20242.

الإمارات العربية المتحدة
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 
الإمارات العربية المتحدة
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 

 

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية.. الإمارات العربية المتحدة:

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات سيكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

الكويت
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 
الكويت
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 

 

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية.. الكويت:

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت سيكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

سلطنة عمان
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 
سلطنة عمان
مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية 

 

مواعيد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية.. سلطنة عمان:

موعد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان سيكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

يجب أن يكون لدينا الاستعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر في مصليات الأعياد والجوامع، حيث يتم تهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

فلنستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتكبير والتهليل، ولنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير 🌙🌟🕌.

 

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