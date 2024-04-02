الصين: قطاع الخدمات اللوجيستية يستمر في النمو خلال الربع الأول

استمر الأداء المستقر لقطاع الخدمات اللوجيستية والنقل في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على النقل نتيجة تسارع نشاط الإنتاج الصناعي.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر متابعة سوق الخدمات اللوجيستية في مارس الماضي بمقدار 4.4 نقطة مئوية إلى 51.5 % مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر خدمات مستودعات الجملة بمقدار 8.1 نقطة مئوية عن فبراير الماضي إلى 52.6 نقطة.

وارتفع مؤشرا إجمالي حجم الأعمال والطلبيات الجديدة مع تحسن النشاط الاقتصادي في مختلف حلقات سلاسل الإمداد بالصين، وارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمعدات في قطاع الخدمات اللوجيستية.

وارتفع مؤشر إجمالي حجم أعمال القطاع بمقدار 4.4 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 1.2 نقطة إلى 53.4 نقطة.

وسجل مؤشر توقعات الشركات 55.3 نقطة.