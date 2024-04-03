مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض إلى 56.9 نقطة مارس الماضي



انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global - PMI للإمارات إلى 56.9 نقطة في مارس الماضي من 57.1 نقطة في فبراير.

وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج نموًا بأبطأ معدل له خلال عامين في مارس الماضي، كما تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

وفي المقابل ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها، كما وساهمت المنافسة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ 3 سنوات ونصف.

وأظهرت بيانات المؤشر أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات تحسنت بوتيرة جيدة في مارس حيث أدى الارتفاع في تدفقات الطلبات الجديدة إلى زيادة مستويات الإنتاج.

وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في 6 أشهر، لكنه ظل أضعف قليلا من ذلك المسجل في مطلع العام.

ومع ذلك، واجهت الشركات ضغوطًا على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.

ووفق نتائج المؤشر، فإن انقطاع البضائع بسبب أزمة البحر الأحمر قد أثر على القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم، ما دفع إلى تسجيل أضعف أداء للموردين خلال عام.