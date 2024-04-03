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مدرب منتخب مصر يهاجم اتحاد الكرة ويعلق على أزمة صلاح والتؤام

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن هناك بعض الأشخاص يقوموا بالوقوع والحديث مع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر إن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة سبب عدم قدومه خلال السنوات الماضية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة.

تصريحات ضياء السيد  

‏‎وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية: تصريحات مسئولى إتحاد الكرة المصرى سبب الأزمة الأخيرة بين حسام حسن ومحمد صلاح  والإعلام تلقى الخبر فقط.

‏‎وأضاف: محمد صلاح بقاله 9 سنوات مستمر باللعب بصفة مستمرة فى جميع البطولات من دورى إنجليزى والبطولات الأوروبية وحين تعرض للإصابة لا بد أن يتعافى بشكل تدريجى وهذا الأمر صحيح.

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‏‎وتابع ضياء السيد: تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر مفاجئه للجميع حيث كان الأقرب مدير فنى أجنبى قبل تنصيب حسام حسن ب24 ساعة فقط ".

‏‎وأختتم ضياء السيد حديثة قائلا: محمد صلاح أسم كبير فى عالم كرة القدم ولا يهمه من يتولى تدريب منتخب مصر ولن يتدخل فى هذة الأمور والاختيارات من قبل الجهاز الفنى للاعبين.
 

ضياء السيد مصر محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن

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