ads

أسعار الذهب تحلق عالميا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتسجل مستويات قياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب عالميا؛ لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة بنهايةتعاملات الاسبوع الماضي، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. 

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

 

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

 

 

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.

 

الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب عالميا
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "288 شهرا سياسة".. ملخص حياة أحمد فتحي سرور السياسية × 4 نقاط

عاجل - رحيل رجل البرلمان المخضرم.. "الفجر" تنشر السيرة الذاتية لـ أحمد فتحي سرور

عاجل - "مسيرة برلمانية تمتد لـ252 شهرا".. من هو أحمد فتحي سرور Ahmed Fathy Seror؟

عاجل - وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

عاجل - "الفجر" تنشر كواليس آخر ساعات في حياة أحمد فتحي سرور

عاجل - موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور

"مصر تدمر تنزانيا".. شاهد ملخص وأهداف مباراة الأهلي × سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

الدكتور سويلم يتابع إجراءات تحسين إدارة وتوزيع المياه في مصر