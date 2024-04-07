أسعار الذهب تحلق عالميا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتسجل مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب عالميا؛ لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة بنهايةتعاملات الاسبوع الماضي، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.