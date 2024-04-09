4.2 مليار جنيه رسوم جمركية وضرائب محصلة بجمارك بورسعيد خلال مارس 2024



أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد عن مشمول نحو 6684 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر مارس 2024 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 666 مليونا و651 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 3 مليارات و567 مليونا و390 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر مارس الماضي بتصدير مشمول 5324 بيان جمركي صادر بعدد 7380 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 12 مليارا و280 مليونا و640 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 6 ملايين و282 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس2024 نحو 4 مليار ات و233 مليونا وألف 890 جنيها.